Micrero murió tras ser escupido por un pasajero y discutir con un carabinero

Un micrero de Valparaíso llamado Leandro Ulloa fue víctima de una trágica muerte provocada, aparentemente, por la indignación que le causó haber sido escupido por un pasajero y no haber conseguido, luego, la reacción que esperaba de Carabineros cuando acudió a denunciar la agresión.

Todo ocurrió en horas de la mañana del sábado y fue presenciado por el abogado Carlos Terán, quien, conmovido por la situación, la difundió en detalle a través de un extenso hilo en Twitter.

Explicó que alrededor de las 09:30 horas se subió al bus de recorrido 505, que conecta los sectores de Playa Ancha y Agua Santa, y un par de paraderos más adelante abordó la máquina una pareja con un menor de edad.

Tras una breve conversación, el pasajero que recién había abordado le escupió la cara al trabajador. Éste "no hizo nada, no le respondió (...) Se limpió la cara con un pañuelo y siguió manejando", mientras "la pareja se fue a sentar".

...quienes al pagar el pasaje tienen un cambio de palabras con el conductor, momento en que el hombre de la pareja saca saliva desde su boca en la mano si se lo lanza al rostro al conductor, quien no responde, sigue el camino y al llegar a la plaza Victoria desvía



(SIGUE) — Carlos Terán (@CarlosTeran) November 25, 2023

El chofer se desvió, no obstante, del recorrido habitual, y llegó hasta la Segunda Comisaría Valparaíso Central, donde comenzó a tocar la bocina insistentemente y le dijo a un carabinero que el mismo sujeto que lo había escupido, en otra ocasión le rayó la micro con un clavo porque no quiso venderle un pasaje escolar, cuando "era evidente que no iba a estudiar, sino a trabajar", relató Terán a Las Últimas Noticias.

Discutiendo con la pareja y el conductor, el uniformado zanjó el conflicto diciéndole a los primeros que buscaran otro medio de locomoción, y al micrero "que debía venderle pasaje escolar a cualquiera que le mostrase la credencial, fuese el día que fuese".

"Le dijo además que debía devolverles la plata (...) a todos los pasajeros por desviarse del recorrido, y que si el pasajero (agresor) le había rayado la micro, debía hacer la denuncia correspondiente. Por último, le dijo que los pasajeros (que estaban a bordo) iban a presentar una denuncia en su contra por no ofrecer un buen servicio", detalló el testigo en declaraciones a LUN.

DESCOMPENSADO Y MUERTO

El relato del testigo continúa señalando que Leandro Ulloa, extremadamente ofuscado, volvió a su asiento y comenzó a devolver el dinero de los pasajes, pero de pronto se desvaneció y quedó tendido.

...el policía cuando el chofer de la micro repentinamente se desvanece hacia la derecha y atrás quedando tendido sobre el motor de la micro, el policía sube rápidamente los peldaños que le faltaban los 12 o 15 pasajeros éramos testigos de algo que no se sabía bien qué era

(SIGUE) — Carlos Terán (@CarlosTeran) November 25, 2023

Terán se paró para socorrerlo, dado que en el pasado fue bombero y tiene experiencia en reanimación y primeros auxilios. "El carabinero (que recibió el reclamo de la víctima) se agarraba la cabeza y regresó a la comisaría a pedir ayuda".

Poco después subieron a la máquina otros siete uniformados, que "no sabían muy bien qué hacer: uno de ellos tomó el volante, aunque tenía dudas, y otro carabinero le dijo: 'Dale nomás, si es lo mismo que manejar un auto'", así que éste puso en marcha la micro y se dirigió a un SAR cercano (Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad).

...cambiar el color del rostro, se enrojece y mostraba cierto ahogo, comienzo maniobras de RCP, un Carabinero me ayuda a abrirle la camisa, le tomo el pulso al chofer y lo estaba perdiendo insisto con la maniobra, en la espera de la ambulancia -que supongo se solicitó por

(SIGUE) — Carlos Terán (@CarlosTeran) November 25, 2023

...otro uniformado le dice “no te preocupes, manejar una micro es como manejar un auto” mientras seguía mi maniobra llegamos al Servicio de Alta Resolutividad de calle Colón, se bajan los Carabineros a buscar personal de salud, llega alguien a ver qué pasaba, al darse



(SIGUE) — Carlos Terán (@CarlosTeran) November 25, 2023

Los pasajeros que atestiguaron todo lo acontecido "se fueron medio aturdidos", y horas más tarde Carlos Terán se enteró del desenlace fatal.

"Algo malo está pasando en este país, que recurrimos a la violencia para todo. No puede ser que ante cualquier diferencia le rayemos la micro a alguien o le escupamos. Tenemos que cambiar", dijo a LUN el abogado, que cerró su mencionado hilo de Twitter con un sentido lamento: "Hice lo que pude, perdón, no fue suficiente".