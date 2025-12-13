Síguenos:
Tópicos: País | Trabajo | Accidentes laborales

Petorca: Trabajador murió en accidente en la mina El Bronce

Publicado:
| Periodista Radio: Elizabeth Fuenzalida
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La víctima se desempeñaba como operador de planta, tenía 40 años de edad y era padre de dos hijos.

Su deceso se produjo en la madrugada y el cuerpo ya fue recuperado y enviado al Servicio Médico Legal.

Petorca: Trabajador murió en accidente en la mina El Bronce
 @sernageomincl (X)

Por el momento, se desconocen las circunstancias del suceso y si existen eventuales responsabilidades.

Un trabajador falleció luego de un fatal accidente registrado en la mina El Bronce, ubicado en la comuna de Petorca (Región de Valparaíso).

El hecho ocurrió la madrugada de este sábado y tuvo como víctima a un hombre que se desempeñaba como operador de planta, de 40 años de edad y padre de dos hijos. 

Producto de lo ocurrido, personal de Carabineros y Bomberos acudieron al sitio del suceso para recuperar el cuerpo, que ya se encuentra en dependencias del Servicio Médico Legal. 

En tanto, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) envió su equipo regional al sector para iniciar la investigación correspondiente. 

"A las 02:30 horas de esta madrugada recibí el llamado del Cuerpo de Bomberos de Petorca, informándome de la ocurrencia de un accidente en una mina de la zona. Inmediatamente, el equipo regional se desplegó a la citada faena", dijo el director regional de la zona centro de Sernageomin, Christian Orellana. 

"Se realizaron un levantamiento fotográfico y planimétrico, entrevistas y otras pericias propias del caso. Hacemos llegar las condolencias a la familia de la víctima y reiteramos que la premisa fundamental para el desarrollo de una minería sostenible es la seguridad", expresó.

Por el momento, se desconocen las circunstancias en qué ocurrió el hecho y si existen eventuales responsabilidades.

En portada