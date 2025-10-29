Desempleo anotó leve baja en trimestre julio-septiembre y quedó en 8,5%

La Encuesta Nacional de Empleo, elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y publicada este miércoles, fijó en 8,5% la tasa de desocupación en Chile durante el trimestre julio-septiembre de 2025.

Según el comunicado de la repartición, la cifra bajó 0,2 puntos porcentuales en 12 meses, lo que representa la segunda caída consecutiva del indicador, aunque aún más leve que la del trimestre junio-agosto, cuando fue de 0,3 puntos.

El INE atribuye la disminución en este periodo al alza de la fuerza de trabajo (1,2%), que fue menor a la presentada por las personas ocupadas (1,5%).

En tanto, el total de personas desocupadas se redujo en 1,3%, incidido exclusivamente por quienes se encontraban cesantes (-1,4%), pues quienes buscan trabajo por primera vez no registraron variación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Chile.INE (@chile.ine)

Por otro lado, si bien la tasa de desocupación en la Región Metropolitana llegó al 8,8%, tras reducirse 0,3 puntos en 12 meses, alcanzando el 8,8%, sigue superando por 0,3 puntos la cifra nacional.

A la vez, la estimación del total de la población ocupada en la capital creció un 1,2%, incidida principalmente por los sectores de información y comunicaciones (30,8%), industria manufacturera (8,2%) y servicios administrativos (17,4%).

Leves variaciones por género

A nivel nacional, la tasa de desocupación de las mujeres se situó en 9,1%, decreciendo 0,1 puntos interanuales producto del ascenso de 1,3% de la fuerza de trabajo, levemente menor al 1,4% registrado por las mujeres ocupadas.

En tanto, las mujeres desocupadas se contrajeron 0,2%, incididas únicamente por las cesantes (-0,4%), mientras que aquellas que están fuera de la fuerza de trabajo crecieron 0,5%, influidas por las iniciadoras e inactivas potencialmente activas.

En los hombres, la tasa de desocupación fue de 8,1%, disminuyendo 0,3 puntos en un año a raíz del alza de 1,2% de la fuerza de trabajo, que estuvo por debajo del 1,5% registrado por los ocupados. Al mismo tiempo, los desocupados descendieron 2,1%.

Los hombres fuera de la fuerza de trabajo, en tanto, aumentaron 0,3%, influidos por los inactivos habituales e iniciadores.

Cae la informalidad

La tasa de ocupación informal también reportó una baja en el último trimestre, ubicándose en 26,2% al decrecer 0,8 puntos en 12 meses. Asimismo, el total de trabajadores en esta condición cayó en 1,4%, incidido tanto por hombres (-2,3%) como por mujeres (-0,4%).

Según sector económico, el descenso se debió principalmente al comercio (-5,1%) y a la industria manufacturera (-4,8%); mientras que por categoría ocupacional, la variación fue incidida por trabajadoras por cuenta propia (-5,1%) y asalariadas públicas (-8,1%).