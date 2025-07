Lorena Flores, directora del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, analizó esta tarde en Lo que Queda del Día la tasa de desempleo en mujeres que alcanzó el 10,1%, según el informe del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE) publicado este lunes, en lo que reconoció un aumento “relevante”, porque “los dos dígitos no es algo que le guste a nadie”, pero “lamentablemente las cifras han estado sobre el 9% todo el año”.

En ese sentido, reflexionó que las mujeres no están encontrando empleo porque “efectivamente se producen discriminaciones como tener más responsabilidades en el hogar”, por ejemplo. Por ello, señaló que se debe pensar en “el tipo de políticas públicas que se requieran para mantener a las mujeres en el sector”, apuntando principalmente a que “hay países que incluso dan incentivos, en términos de que si yo estoy trabajando, tengo sistema de cuidado, tengo cómo pagar a alguien que me cuide a mis hijos. Esto en Chile todavía no lo tenemos resuelto”.

“Ya lleva cuatro gobiernos en discusión y nunca hemos tenido una propuesta en realidad buena respecto a la Sala Cuna”, afirmó, y reparó en que hay “países en Europa tienen una combinación de medidas, puedes llevar (al bebé) a la sala cuna de la mujer, a la del hombre, lo puedo llevar a una sala cuna más cercana que tengo de mi casa o a la más cercana que tengo de mi trabajo, o me puede pagar el empleador la sala cuna o me pueden dar un subsidio. Tengo todas esas opciones. En Chile hoy día ni siquiera estamos de acuerdo en quién paga la sala cuna”.

