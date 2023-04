Tras denuncias: Dirección del Trabajo inició fiscalización masiva en supermercados Líder

La Dirección del Trabajo (DT) inició un programa de inspección a nivel nacional a 114 locales de la cadena de supermercados Líder, propiedad de la estadounidense Walmart, para fiscalizar que los contratos de trabajo de los trabajadores se ajusten a la ley.

La decisión se adoptó tras las denuncias realizadas por federaciones y sindicatos de la compañía, que rechazan la figura de "operador de tienda", nueva categoría de trabajadores con desempeños multifuncionales que -de acuerdo con el ordinario N° 1722 (25/06/2021) de la DT- no se ajusta a derecho porque no otorga un mínimo de certeza a los trabajadores acerca de las labores a realizar en los supermercados.

Las 114 fiscalizaciones -que se extenderán durante mayo- abarcarán locales de las empresas Administradora de Supermercados Hiper Ltda. y Administradora de Supermercados Express Ltda., de todo el país

"La materia que estamos fiscalizando, a lo menos desde el año 2011, viene siendo declarada ilegal por la Dirección del Trabajo, precisamente por vulnerar el artículo 10, número 3 del Código del Trabajo. Y, en ese sentido, este es un programa que se ha repetido. Esta es la segunda oportunidad que estamos realizando un programa en esta empresa, y tiene un alcance más amplio, porque efectivamente seguimos recibiendo denuncias respecto a que se sigue vulnerando esta legislación en materia laboral", comentó el director del Trabajo, Pablo Zenteno.

"Esto está afectando a todo el comercio, a distintas marcas"

La DT explicó que la fiscalización comprende entrevistas -en sus lugares de trabajo- a los trabajadores/as cuyos contratos fueron modificados mediante la suscripción de anexos que ampliaron el número y tipo de funciones que deben desempeñar en sus turnos. Asimismo, incluye la entrega por parte de la empresa de los anexos de contrato respectivos, para cotejar esta información documental con la entregada verbalmente.

De detectarse infracciones, se sancionará a las empresas con una multa de hasta 60 Unidades Tributarias Mensuales, aproximadamente 3,7 millones de pesos.

Según Karen González, presidenta de la Federación de Trabajadores de Walmart y encargada de la ramal de Comercio de la CUT, "sabemos la precariedad que está trayendo el cargo de 'operador de tienda', donde la gente está siendo explotada (...) Walmart es el primero con el cargo 'operadores de tienda', pero esto está afectando a todo el comercio, a distintas marcas, que nosotros también estamos representando".

"El 'operador de tienda' cumple diversas funciones y de forma alternada en los supermercados. Por ejemplo, durante un turno puede ser reponedor y en uno siguiente ser asistente en otra área. Para su implantación, Walmart Chile se ha basado en el artículo 10, número 3, del Código del Trabajo, que señala que '...el contrato podrá señalar dos o más funciones específicas, sean estas alternativas o complementarias'", detalla la DT.

No obstante, el análisis jurídico del organismo fiscalizador concluye que "no se ajusta a derecho el cargo denominado 'operador de tienda' (...) al no otorgar un mínimo de certeza a los trabajadores acerca de las labores a realizar en el supermercado".