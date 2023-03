Dueños de restaurantes se oponen a que salario mínimo llegue a 500 mil pesos

El gremio gastronómico expresó su rechazo a que el sueldo mínimo pueda subir a 500 mil pesos mensuales, como pide organizaciones sindicales, porque -afirma- se pone en riesgo el empleo y "un aumento desmedido en el actual contexto podría perjudicar a las pymes y trabajadores".

La Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga), que reúne a dueños de negocios del sector, afirma que el tema de fondo "no puede ser si llegamos o no este año a ese monto, sino que el foco debe estar puesto en cómo logramos que los salarios de los chilenos crezcan de forma real y no nominal, para lo cual se requiere que la economía del país y la inversión vuelva a crecer".

Para la industria gastronómica es fundamental "ver si hoy las micro y pequeñas empresas, en el actual contexto económico, están en condiciones de elevar el salario mínimo a lo que hoy proponen algunos, y la verdad es que en el escenario económico actual, eso no es realista y podría terminar afectando a las pymes, y por tanto al empleo, que de acuerdo a las últimas cifras, muestra una nueva caída, al igual que la creación de nuevas fuentes de trabajo", dijo el líder de la gremial, Máximo Picallo.

"Resulta legítimo establecer un monto y proponerlo, pero no sólo basta la intención o voluntad, sino que hay que considerar si la situación económica del país en la actualidad hace viable esa propuesta, y todo indica que no", agregó.

Según Picallo, "hay que avanzar en un incremento de la renta mínima realista al contexto actual y en paralelo que el Gobierno impulse medidas para reactivar la economía y atraer inversión, ya que eso generará más y mejores puestos de trabajo y hará crecer precisamente los salarios reales, que es lo que hoy se necesita con urgencia".

Además, recordó que para el rubro gastronómico el proyecto de 40 horas semanales "implica un efecto doble que impacta a las pymes, que verán aumentar exponencialmente sus costos y lo que ello supone".