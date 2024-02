Colmed: Chile tiene altos estándares para terremotos pero no para incendios

A dos semanas desde el inicio de los devastadores siniestros que afectaron a la Región de Valparaíso, el presidente del Colegio Médico de Valparaíso, Ignacio de La Torre, cuestionó los protocolos actuales que tiene el país para abordar este tipo de emergencias al asegurar que Chile tiene altos estándares para terremotos, pero no para incendios.

En conversación con Cooperativa, el doctor explicó que "la forma en que se ha manejado el número de fallecidos a mí me duele. Esto es algo tremendamente trágico pero que no estaba condenado a ocurrir. En los años 60 se caían las casas por un terremoto, moría gente adentro de las casas que eran de adobe, ¿y qué ocurrió? La norma constructiva se corrigió, los estándares constructivos se mejoraron, y la ciudadanía ha aprendido qué hacer en caso de terremotos".

"Cuando vemos un terremoto en otro país, y decimos que eso en Chile es un temblorcito, y luego vemos que en ese país murieron mil personas, eso es la falta de un plan de emergencia conocido, socializado y entendido por las personas", aseveró el experto en salud.

En esa línea, De La Torre sostuvo que "más de 130 personas que fallecieron y creo que todo esto nos tiene que dejar la obligación de dejar con sumo cuidado de cuál es la estructura de respuesta a la emergencia desde el punto de vista del ser humano, de cómo protegemos la vida como primer valor y un valor insustituible".

"Esta es una crítica para que nos sentemos a entender que evacuar un incendio no es lo mismo que evacuar después de un terremoto y que no es lo mismo que evacuar preventivamente por un tsunami", afirmó el doctor.

"Eso es tarea del Senapred, que debe avanzar a pasos gigantes, porque los incendios van a seguir siendo una realidad para nosotros en lo cotidiano, lamentablemente producto del cambio climático, de la falta de lluvia y de la forma en que hemos construido nuestras ciudades", manifestó el presidente del Colmed de Valparaíso.

EL ROL DE LA TECNOLOGÍA DURANTE LAS EMERGENCIAS

De La Torre también se refirió al rol que puede tener la tecnología durante este tipo de emergencias e indicó que "hoy en día hay más celulares que chilenos, y con esa información, más la georefenciación que tienen los celulares, no tiene sentido que la alarma de evacuación les llegara a personas que estaban en Zapallar, porque no era una zona afectada, y les llegó. Llegó a Maitencillo, a gente en Reñaca, y no llegó a personas que estaban en el área de afectación del incendio".

"Entonces, primero tenemos que ponernos las pilas y usar la tecnología que existe", dijo el funcionario de la salud, quien agregó que "no basta decir a las personas que evacúen, tengo que decirles que evacúen, que vaya corriendo, que no use el auto porque va a quedar atascado, moje su ropa, corra por este lado, hay tantas posibilidades que podemos encontrar".

Finalmente, De La Torre propuso que "qué tal si avanzamos en tecnología y permitimos que cuando se declare una emergencia de este tipo, todas las personas que están en un radio de acción tengan acceso a internet de manera inmediata, aunque su plan no lo permita, porque lo que queremos poner es la vida en el centro, no queremos tener que explicar ni tratar de justificar que la gente que falleció era lo que le tocaba, porque no es así".