CUT cerró su congreso nacional con llamado a paro nacional en abril

La Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras (CUT) concluyó su 13° congreso nacional enfatizando que "no nos da lo mismo quien gobierna Chile", al tiempo que llamó a un paro nacional para el 11 de abril.

"La CUT no es apolítica y le corresponde representar los intereses, los anhelos y derechos de las y los trabajadores, y ser contraparte de cualquier gobierno y de los empresarios. La CUT es una organización independiente y autónoma, no responde al mandato de ningún partido político. La CUT no es, ni pertenece a ningún gobierno", dijo la organización, que cifra su representación en 750 mil personas.

Según la gremial, hay "preocupación por la ofensiva derechista y empresarial", como denominó la agenda procrecimiento y tributaria que se discute con la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), así como "el chantaje y bloqueo a cualquier política social en beneficio de la población".

"Si bien valoramos avances importantes como las 40 horas y el salario mínimo, rechazamos la dirección que ha tomado el Gobierno, apartándose del verdadero diálogo con los movimientos sociales organizados y representativos, priorizando el diálogo con los dueños del capital, sometiéndose al chantaje de la derecha", lanzó el organismo, liderado por David Acuña, militante socialista.

La convocatoria para el jueves 11 de abril es -dijo la CUT- "por más democracia, la paz y la justicia social; una movilización amplia, unitaria, con marchas en todas las provincias del país, exigiendo al Gobierno, Congreso, senadores, diputados y partidos políticos el cambio de rumbo y el rechazo al chantaje y a la ofensiva derechista y empresarial".