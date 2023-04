Gremio: "Hay que procurar que las pymes subsistan y que el sueldo se pueda subir"

El acuerdo entre El Gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) para subir el sueldo mínimo en Chile hasta los 500 mil pesos en julio del 2024, (que debe ser aprobado en el Congreso), ha generado distintas repercusiones entre los distintos gremios.

El presidente de la Convergencia Nacional de Gremios Pymes y Cooperativas de Chile, Eduardo del Solar, señaló que "hay que reconocer que es legítimo el derecho de tener un mejor sueldo los trabadores y así debería ser siempre. Pero creo que también es bueno cuando uno va a conversar los ingresos, es quien va a pagar estos ingresos".

Añadió que no era conveniente "sentarse conversar con la CUT, que mayoritariamente tiene gente sindicalizada del sector público, y no sentarse a hablar con las pymes (que hay que tener en consideración que las pymes no se sindicalizan) y la voz de las pymes, son las asociaciones gremiales. Si el Gobierno quiere subir el sueldo mínimo, tiene que sentarse con aquellos que lo van a pagar".

El representante gremial señaló al Diario de Cooperativa que la economía de las pymes ha sido tremendamente golpeada producto de la pandemia y también por el aumento de la inflación en 2022, por lo que el aumento del sueldo mínimo les afecta directamente.

Sobre lo anterior, Del Solar afirmó que "el año pasado se subió el sueldo mínimo y fuimos subsidiadas las pymes hasta marzo de este año. Y esperamos esta vez también poder tener un subsidio gradualmente para aquellas empresas que están más débiles y poder llegar a los 500 mil pesos, que nos parece bien, incluso nos parece insuficiente, que quizás hay que subirlo más. Pero veamos cómo hacemos que las dos cosas sean posibles, que las pymes subsistan y que el sueldo se pueda subir".

"Yo creo que, así como el aumento escalonado del salario mínimo, el subsidio que nos debieran entregar también debería ser escalonado. En el sueldo mínimo pasado, el de 2022, cuando se subió a 400 mil y después llegó a 410, también fue escalonado y hubo un subsidio ahí. Yo lo veo bien en la medida en que tengamos un subsidio, yo veo bien subir los sueldos", sostuvo.

"Nosotros pedimos que este subsidio sea proporcional al alza (del IPC) y que sea acorde a lo que tuvimos en el momento pasado", finalizó.