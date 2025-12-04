Remuneraciones reales crecieron 1,5% hasta octubre de 2025

En el mes de octubre pasado, los Índices Nominales de Remuneraciones (IR) y de Costos Laborales (ICL) registraron alzas a 12 meses de 5,9% y 6,5%, respectivamente, de acuerdo a las cifras del INE.

Esto implica que, ajustado a la inflación, el Índice Real de Remuneraciones creció 2,4% en un año, acumulando una variación de 1,5% entre enero y octubre de 2025.

Con la inflación 0% de octubre, en 2025 el IPC acumla 3,4%, misma cifra que anotan los últimos 12 meses.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) detalló que "por sector económico, comercio, construcción y enseñanza consignaron las mayores incidencias anuales positivas en ambos indicadores".

La remuneración media por hora ordinaria se situó en $7.062, anotando un alza interanual de 6,2%. Para las mujeres, el valor alcanzó $6.857, lo que significó una variación anual de 6,3%; mientras que para los hombres se situó en $7.250, registrando un aumento de 6,1% en el mismo período.