Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago21.6°
Humedad32%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Accidente en Túnel Lo Prado generó gran congestión en la Ruta 68

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Un accidente de tránsito registrado este jueves en la salida del túnel Lo Prado, en dirección hacia Santiago por la Ruta 68, provocó una intensa congestión vehicular que se extendió por varias horas.

De acuerdo con Carabineros, un camión tres cuartos colisionó por la parte trasera a una grúa que prestaba asistencia a otro camión y que circulaba a baja velocidad.

El vehículo menor resultó con daños en su parte frontal derecha, mientras que su copiloto, sufrió lesiones en las extremidades y fue trasladado de urgencia al Hospital Félix Bulnes.

En tanto, el conductor del camión no presentó heridas de consideración.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados