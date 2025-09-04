Accidente en Túnel Lo Prado generó gran congestión en la Ruta 68
Un accidente de tránsito registrado este jueves en la salida del túnel Lo Prado, en dirección hacia Santiago por la Ruta 68, provocó una intensa congestión vehicular que se extendió por varias horas.
De acuerdo con Carabineros, un camión tres cuartos colisionó por la parte trasera a una grúa que prestaba asistencia a otro camión y que circulaba a baja velocidad.
El vehículo menor resultó con daños en su parte frontal derecha, mientras que su copiloto, sufrió lesiones en las extremidades y fue trasladado de urgencia al Hospital Félix Bulnes.
En tanto, el conductor del camión no presentó heridas de consideración.
