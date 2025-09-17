Fiestas Patrias: Más de 614 mil vehículos ya salieron de Santiago

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que, hasta las 10:30 de la mañana de este miércoles, un total de 614.000 vehículos ya han salido de la Región Metropolitana en el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias.

Se estima que el mayor flujo vehicular se concentrará durante esta jornada, con un pronóstico de 150.000 automóviles saliendo de la capital por las principales rutas del país.

Este miércoles se habilitó el tradicional "peaje a luca" hasta las 09:00 horas, medida que se repetirá entre las 07:00 y las 09:00 de la mañana del jueves 18 de septiembre, jornada en que se proyecta la salida de otros 120.000 vehículos desde la capital.

Actualmente, la Ruta 5 Norte presenta un alto flujo vehicular, aunque no se han registrado congestiones.

Sin embargo, se observa un movimiento considerable de camiones, puesto que a las 12:00 horas comienza la restricción para ese tipo de vehículos, que se extenderá hasta las 07:00 de la tarde.

Las autoridades reiteran el llamado a planificar los viajes con anticipación; conducir con precaución y a la defensiva; utilizar sillas de retención para los niños; no consumir alcohol si se va a manejar y evitar el uso del teléfono celular mientras se está al volante.

🔴 #AHORA | La ministra del @mop_chile, Jessica López, junto a autoridades de @SubseVoceriaGob y @Senda_gob, entregan medidas y recomendaciones frente a la salida de más de 1 millón de vehículos por #FiestasPatrias. 🚗🇨🇱 pic.twitter.com/JUFJSFhPab — Ministerio de Obras Públicas🇨🇱 (@mop_chile) September 17, 2025

Tolerancia cero al alcohol y drogas al volante

Uno de los puntos críticos es la prevención de accidentes viales relacionados con el consumo de alcohol y drogas. La directora nacional del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), Natalia Riffo, informó que las fiscalizaciones se han intensificado en un 200% en comparación con una semana normal.

"Una de las principales causas de siniestros viales es la conducción bajo el efecto del alcohol u otras drogas. Intensificamos en estas Fiestas Patrias en un 200% en relación con una semana normal los controles. Cerca de 8.000 controles a conductores de alcotest y narcotests (...) ayer se habían realizado más de 1.000 controles sacando de circulación a 26 conductores", detalló.

En esta línea, Riffo también indicó que "el mensaje también es a cambiar conductas, planificar quien maneja, planificar el pasar las llaves, planificar también espacio donde no se naturalicen los consumos de alcohol u otras drogas delante de niños, niñas y adolescentes".

"Un llamado también a las personas que expenden bebidas alcohólicas, a los fonderos, no vender alcohol a menores de edad", cerró la representante del Senda.

Transporte público y autocuidado

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, destacó la coordinación con el Directorio de Transporte Público Metropolitano y Metro para fortalecer el transporte, especialmente en horarios de mayor aglomeración y para la evacuación de eventos masivos.

"Tenemos en 11 fondas de la región lo que se denominan comisarías temporales, Parque O'Higgins, Estadio Nacional, entre otras de las más grandes, pero todas tienen un reforzamiento policial permanente. Lo que falta es que a este conjunto de iniciativas de control y fiscalización le agreguemos mucha responsabilidad, autocuidado y a pasarlo bien", afirmó la autoridad regional.

Sin embargo, se informó que no habrá extensión de horarios del Metro, ni en Estadio Nacional ni en Parque O'Higgins. Por ello, las autoridades enfatizan la importancia de planificar el viaje de vuelta utilizando buses Red, taxis, Uber o designando un conductor, si se va a consumir alcohol.