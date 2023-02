El teniente coronel Manuel Roco, de la Prefectura de Tránsito y Carreteras de Carabineros, analizó este sábado en Cooperativa el retorno masivo de veraneantes a Santiago, que se proyectan sean alrededor de 350 mil vehículos durante el fin de semana, asegurando que es una cifra "que no es grande" y que no se debería esperar "un gran flujo vehicular o congestiones". De todas maneras, el funcionario policial adelantó que para el retorno -sobre todo en la Ruta 68- a contra de las 16:00 horas comenzarán a aumentar los flujos y habrá un peak pasadas las 21:00 horas: "No será una congestión grande, pero si habrá bastante diferencia en sus tiempos de desplazamiento normales", afirmó. Debido a esto, informó que ya están en coordinación con las distintas autopistas y no se descarta la implementación del servicio 3x1 en algunos sectores.

