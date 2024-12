Aeropuerto alista medidas ante aumento de turistas en fiestas de fin de año

El Aeropuerto de Santiago Nuevo Pudahuel celebró este miércoles a su pasajera número 25 millones de este año, cifra superada por primera vez en la historia del aeródromo, que llega en medio del plan para abordar la gran afluencia de turistas en los próximos días.

La afortunada ganadora recibirá dos pasajes de regalo para algún destino nacional. No obstante, la cantidad de pasajeros seguirá aumentando en lo que queda del daño, ya que, se espera a 1 millón 62 mil personas más que viajarán entre el 20 de diciembre y el 2 de enero de 2025, por motivos de las fiestas de fin de año.

🔴 #AHORA | La ministra de @mop_chile, Jessica López, junto al gerente general de @NuevoPudahuel, Nicolas Claude, reciben al pasajero 25 millones del 2024. Esta cifra se supera por primera vez en la historia del Aeropuerto de Santiago.



✈️ Además, la ministra López anuncia la… pic.twitter.com/amBUND4t2b — Ministerio de Obras Públicas🇨🇱 (@mop_chile) December 11, 2024

Desde Nuevo Pudahuel preparan planes de contingencia para recibir la gran cantidad de viajeros y con los que esperan también responder a las críticas de los usuarios que van desde su infraestructura y las largas esperas para embarcar.

"Van a concentrarse un millón de pasajeros, tanto de salida como llegada, y eso naturalmente pone en tensión todos los procesos. Se producen algunos atochamientos especialmente en la mañana cuando toda la cantidad de vuelos se concentra, y esos son los momentos donde se refuerza también la atención", dijo la ministra de Obras Públicas, Jessica López.

En ese sentido, la secretaria de Estado señaló que "tenemos que preparar un conjunto de medidas que permitan agilizar estos procesos. También hacer un llamado como lo hemos hecho cuando hay un fin de semana largo a los propios pasajeros, con el objeto de que se preparen llegando anticipadamente, revisando que todos sus trámites estén debidamente preparados con antelación".

Nuevo Pudahuel: "Valoramos el trabajo de las autoridades"

El gerente general de Nuevo Pudahuel, Nicolás Claude, abordó la detención de nueve taxistas ilegales que se dedicaban a llevar a extranjeros desde el aeropuerto y cobraban altas cifras, incluso de hasta $9 millones, además de clonar sus tarjetas.

"Lamentamos esta situación de transporte ilegal en el aeropuerto porque impacta de manera significativa la experiencia de los pasajeros, particularmente de los pasajeros internacionales. Valoramos mucho lo que se está haciendo por parte de las autoridades. Las coordinaciones entre todos los actores es súper relevante", declaró.

Asimismo, hizo un llamado a los usuarios de "no irse con el transporte ilegal. Hay que siempre contratar el transporte dentro del aeropuerto y no responder a las ofertas que no son oficiales".

Informe de Contraloría

Un informe de la Contraloría General de la República (CGR) que detectó irregularidades en los controles realizados por la Dirección Regional Aduana Metropolitana.

En concreto, la CGR señaló que el subdepartamento de Ingreso de Mercancías no dispone de un escáner para realizar la revisión de estos, lo que "aumenta el riesgo del ingreso de drogas, armas o mercancías ilícitas".

Desde el Servicio Nacional de Aduanas respondieron que ya se están haciendo las gestiones para mejorar los procedimientos.