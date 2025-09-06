Gobierno proyecta medio millón de pasajeros en viajes aéreos durante Fiestas Patrias

El Gobierno proyecta que más de 552 mil pasajeros viajarán en avión durante el fin de semana extra largo de Fiestas Patrias que, esta ocasión, contempla al menos cuatro días de descanso.

En detalle, la Junta de Aeronáutica Civil (JAC) calculó que 552.133 pasajeros se trasladarán a destinos nacionales e internacionales por vía aérea, representando un 6% más respecto del año pasado, que contó con un día más de celebración, consignó La Tercera.

"Esto puede tener muchos factores asociados, como lo son la estabilidad y el crecimiento diferenciado que han tenido las rutas, nacionales e internacionales, pero también la oferta que impulsan las empresas aéreas", apuntó Juan Carlos Muñoz, ministro de Transportes.

"Tanto en 2024 como este año hemos tenido fines de semanas más extensos para Fiestas Patrias, lo que sin duda ha permitido que las personas puedan planificarse con mayor anticipación para hacer viajes", explicó el secretario de Estado.

Del total proyectado, se prevé que la mayoría optará por realizar viajes nacionales, concentrando alrededor de 316.050 pasajeros en vuelos domésticos (un 2 por ciento más que en 2024); mientras que los 236.077 restantes viajarán al extranjero.

En ese sentido, la JAC proyecta un promedio diario de 45 mil pasajeros en vuelos nacionales y de 33 mil viajeros con destinos internacionales.

"Al igual que en años anteriores, se estima que el peak de tráfico de pasajeros será en tres fechas distintas: el viernes anterior a la semana de Fiestas Patrias (12 de septiembre), el día anterior al comienzo de los feriados (miércoles 17 de septiembre) y el último día de la semana (domingo 21 de septiembre). Este último coincide con el retorno de los viajeros a sus ciudades de residencia", puntualizó la entidad.

La JAC también señaló que, entre el 15 y 21 de septiembre, el tráfico de pasajeros en los aeropuertos aumentará un 14 por ciento más respecto a una semana normal.

"Para rutas domésticas, se espera un alza de un 12%. En tanto, para las rutas internacionales el incremento llegaría a un 17% (comparado a una semana sin festivos)", detalló el organismo.