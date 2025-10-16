Ciclistas ya utilizan ciclovía del proyecto Nueva Alameda
Ante los trabajos en las cercanías de Plaza Italia, ciclistas ya comenzaron a utilizar la ciclovía del proyecto Nueva Alameda, que cambia la cantidad de pistas para los vehículos mototizados que se desplazan por la principal calle de Santiago.
