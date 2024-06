Ministro Muñoz: Los trenes son el modo de transporte más seguro del país

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, aseguró en Cooperativa que a pesar del fatal choque entre dos trenes ocurrido la semana pasada en San Bernardo, que ha gatillado un paro de maquinistas de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), el Gobierno los considera "el modo de transporte más seguro" de Chile.

El secretario de Estado conversó con Una Nueva Mañana poco después de reunirse en La Moneda con el presidente de EFE, Eric Martin, quien se retiró de la oficina del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, apuntando que ha entregado todos los antecedentes del grave accidente a las autoridades.

Al respecto, Muñoz relevó que el tren de prueba siniestrado "hizo una maniobra que la investigación indica que habría sido imprudente por parte de las personas que están involucradas", es decir, "lo que se me indica de parte de EFE es que los sistemas de comunicaciones sí funcionaron, pero aparentemente tenemos una falla humana".

Por lo anterior, "algo que me gustaría transmitir a toda la población que usa los trenes a diario es que seguimos considerando que son el modo de transporte más seguro que tenemos en el país", aunque "evidentemente estamos disponibles para ir tomando todas las medidas para aumentar aún más esa seguridad, que estoy seguro de que se puede. De hecho, en el contexto de estos trenes de prueba, claramente evidenciamos un problema".

"Los maquinistas tienen varios puntos que están conversando con la empresa, pero el transmitir que la operación de los trenes no es segura creo que es una afirmación que no se condice con lo que hemos visto todo este tiempo", recalcó el ministro.

En cuanto a las demandas de los trabajadores, "hay un sistema de comunicación entre la sala de control y los trenes que permite actuar cuando hay situaciones extraordinarias o diferentes, y ése es el que los gremios indican que no les parece suficientemente seguro, y estamos disponibles para mejorarlo. Pero objetivamente, todos los días trenes circulan miles de kilómetros por nuestro país, y el estándar y el desempeño que hemos tenido hasta acá ha sido bien bueno".

A juicio de la empresa, el sistema cuestionado "es robusto y seguro, y no es distinto del que se ocupa en otros países que uno admira en términos de red ferroviaria, (pero) se puede mejorar sin duda. De hecho, EFE está en un proceso de incorporar nueva tecnología al sistema, que debiese irse implementando progresivamente durante el año, y eso tenemos que consolidar y acentuar", propuso el titular de Transportes.

PRESIDENTE DE EFE SUBE EL TONO

En paralelo, el representante de la estatal hizo un llamado a los dirigentes que encabezan el paro ferroviario, que afecta a la red en Santiago, Valparaíso y Concepción, a "tener consciencia de nuestros usuarios, y entregar la operación en la zona urbana; si quieren, por supuesto hablaremos de todos los temas, pero toda la red es segura".

"Si ellos tienen alguna dificultad, por supuesto que estamos abiertos. Lo que sí solicito encarecidamente es que tengamos claro cuál es el pedido, porque si lo cambian todos los días es difícil llegar a acuerdos", emplazó Martin, quien asegura que, a pesar de adelantar que tenían una propuesta de seguridad no la han presentado, argumentando en una última reunión que debían verificarla con las bases.

El presidente de EFE insistió que "la mesa siempre va a estar abierta, a cualquier hora del día, cuando ellos lo necesiten. Por lo tanto, espero que en esta condición podamos acercarnos lo antes posible".

📣Reforzamiento y apoyo al transporte público.



Autoridades y funcionarios del MTT hicieron seguimiento en terreno y por cámaras al Plan de Contingencia para asegurar el desplazamiento de las personas.



Recuerda: infórmate en @Red_Movilidad y en las cuentas de EFE oficiales ✅ pic.twitter.com/PF2f4m0O3M — Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (@MTTChile) June 25, 2024

Sobre la intervención del Gobierno en el paro, el ministro Muñoz sostuvo que parte de su equipo participa en las negociaciones, "lo que da algún tipo de garantía de que el diálogo se realice de buena forma y que permita llegar a acuerdos que sean durables".

Por lo pronto, "el presidente de EFE me ha informado que en un par de ocasiones se ha llegado a un acuerdo, y que al día siguiente u horas después se desdice y se vuelve atrás", pero admitió que "no he escuchado a la otra parte de la mesa" hasta ahora, trabajadores que tampoco han hablado con los medios.

Con todo, "lo que más me interesa es que este conflicto se cierre; lo que prima es que los trenes vuelvan a operar, que el diálogo rinda frutos y podamos cerrar esta etapa con acciones que nos permitan dar garantía de que lo que vivimos el jueves no vuelva a ocurrir, y que el sistema pueda ir mejorando en materia de seguridad", cerró el secretario de Estado.

ESTRAGOS EN EL BIOBÍO

Además de los efectos del paro, en la Región del Biobío se postergó, producto de daños en una cepa, la esperada reapertura del Puente Ferroviario de Concepción, que está cerrado desde el 11 de junio para el tránsito de todos los trenes de pasajeros y de carga.

El plan de contingencia de EFE mantiene al 50% la operación del Biotrén, específicamente la conexión entre Coronel y Concepción, y se dispusieron 40 buses para reforzar los tramos descubiertos, en particular el de Hualqui y Talcahuano, cuyos pasajeros vivieron importantes atochamientos la tarde del lunes.