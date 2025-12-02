Con más guardias tácticos: Metro refuerza seguridad de cara a fiestas de fin de año

Metro de Santiago anunció este martes un plan especial de seguridad y operación para diciembre y principios de enero, con el objetivo de garantizar viajes seguros y fluidos durante las festividades de Navidad y Año Nuevo.

Según explicó la empresa, las medidas buscan hacer frente al aumento de usuarios y las particularidades de estas fechas, con un foco preventivo y de refuerzo operativo.

"El llamado es a que nuestros usuarios planifiquen sus viajes, cuiden sus pertenencias y acudan a nuestros equipos si requieren ayuda", afirmó el gerente general de Metro, Felipe Bravo.

La campaña "No te compro" y aumento del personal de seguridad

Entre las acciones más relevantes, Metro relanzó una versión potenciada de su campaña "No te compro". Esta iniciativa busca desincentivar el comercio ilegal, que tiende a incrementarse en días de alta afluencia, especialmente en zonas cercanas a centros comerciales.

La campaña estará visible en estaciones estratégicas para recordar a los usuarios la importancia de no fomentar esta actividad.

Además, se implementará un aumento significativo de personal de seguridad. Se desplegará un 11% más de dotación táctica, lo que se traduce en la incorporación de 20 guardias adicionales.

Estos efectivos serán distribuidos en 10 estaciones consideradas prioritarias, ubicadas cerca de malls y grandes comercios, puntos de concentración de público durante las compras de fin de año.

Coordinación con Carabineros y los municipios

La coordinación institucional también será un pilar fundamental de este plan. Metro mantendrá una coordinación permanente con Carabineros y los municipios colindantes a la red.

En detalle, la empresa de transporte subterráneo indicó que la alianza estratégica permitirá la realización de patrullajes conjuntos y operativos preventivos, fortaleciendo la presencia en terreno y la capacidad de respuesta ante cualquier incidente.

Finalmente, pensando en la comodidad y agilidad de los usuarios, se tiene previsto un aumento en la frecuencia de trenes durante los horarios de alta demanda. Esta medida busca facilitar los desplazamientos y reducir los tiempos de espera, contribuyendo a una experiencia de viaje más eficiente en un período de gran movimiento en la capital.