Tópicos: País | Transportes | Metro

Incendio de neumático de vagón provocó cierre de ocho estaciones de Metro

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Al menos ocho compañías de Bomberos trabajan en la emergencia originada en San Joaquín.

 ATON (referencial)
Ocho estaciones de la Línea 5 de Metro se encuentran sin servicio debido al incendio del neumático de un tren registrado en la estación San Joaquín.

El hecho ocurrió cerca de las 20:00 horas, cuando los pasajeros debieron ser evacuados producto de las llamas.

Las estaciones que se encuentran cerradas son Rodrigo de Araya, Carlos Valdovinos, Camino Agrícola, San Joaquín, Pedrero, Mirador, Bellavista de La Florida y Vicente Valdés.

Al menos ocho compañías de Bomberos trabajaron para controlar la emergencia, sin que se reportaran lesionados.

