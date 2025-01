Metro afirma que joven baleado en Barrancas "declinó recibir asistencia"

Metro de Santiago abordó el asalto al interior de la estación Barrancas, de la Línea 5, que este sábado dejó a un joven de 17 años herido de bala y en riesgo vital, y aseguró que se "activó el protocolo de seguridad".

La empresa aclaró mediante un comunicado que se encuentra "trabajando y colaborando activamente con Carabineros y la Fiscalía Occidente, a quienes ya entregaron las grabaciones y toda la información requerida para apoyar la investigación".

En cuanto al joven herido, que se encuentra internado en el Hospital del Profesor, aseguró que "declinó recibir asistencia y se fue por sus propios medios al exterior de la estación".

Lo anterior contradice la versión del papá de la víctima, quien afirmó en Meganoticias que él mismo debió trasladar a su hijo al centro asistencial, porque no se le prestó ningún tipo de ayuda al interior de la estación.

"Metro no se presentó, no ayudó a mi hijo, no le prestó primeros auxilios (...) mi hijo salió por sus propios medios. Asustado en ese momento, mi hijo se paró, corrió, todo ensangrentado, su polera estaba toda ensangrentada", dijo el padre del joven, que también anunció acciones legales en contra la empresa de transporte.

Por otro lado, Metro confirmó que "logró proteger a una de las víctimas y resguardarlo en una oficina", mismo relato que la madre del acompañante dio anoche. De hecho, indicó que ya está en comunicación con los parientes de este joven, aunque no con los del herido.

Además, sostiene que ofreció a las familias de los jóvenes una asesoría legal gratuita para interponer una querella en contra de quienes resulten responsables de los hechos.