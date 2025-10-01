Metro de Santiago transportó a 58 millones de personas durante agosto de 2025

Un total de 58 millones de personas transportadas contabilizó Metro de Santiago durante agosto de 2025, cifra 1,1% mayor que en el mismo mes del año pasado, según consignó el boletín sectorial de Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
En tanto, el total de vehículos controlados en plazas de peaje a nivel nacional anotó un alza interanual de 2%, totalizando 57,1 millones de pasadas; mientras que el flujo vehicular controlado en pórticos de autopistas urbanas de la Región Metropolitana creció 1,4%, contabilizando 136 millones de pasadas de vehículos.
