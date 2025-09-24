Tópicos: País | Transportes | Metro
Metro informa suspensión del servicio en siete estaciones de la Línea 1
Autor: Cooperativa.cl
La empresa de transportes dio a conocer emergencia por "persona en la vía".
Metro informó que a causa de una "persona en la vía" suspendió el servicio en siete estaciones de la Línea 1.
11:20 hrs. Las siguientes estaciones se encuentran sin servicios de trenes:
❌Santa Lucia
❌U. Católica
❌Baquedano (Combinación suspendida)
❌Salvador
❌Manuel Montt
❌Pedro de Valdivia
❌Los Leones (Combinación suspendida)