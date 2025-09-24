Metro informa suspensión del servicio en siete estaciones de la Línea 1

Metro informó que a causa de una "persona en la vía" suspendió el servicio en siete estaciones de la Línea 1.

11:20 hrs. Las siguientes estaciones se encuentran sin servicios de trenes:

❌Santa Lucia

❌U. Católica

❌Baquedano (Combinación suspendida)

❌Salvador

❌Manuel Montt

❌Pedro de Valdivia

❌Los Leones (Combinación suspendida) https://t.co/t5Sf4J4zQJ — Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) September 24, 2025