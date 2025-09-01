Metro transportó a 56,4 millones de personas durante julio de 2025

Metro de Santiago transportó un total de 56,4 millones de personas en julio de 2025, cifra que significa una variación interanual de 3,2%, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Además, el Boletín de Transporte y Comunicaciones mostró que el total de vehículos controlados en plazas de peaje a nivel nacional anotó una variación interanual de 2%, con 57,6 millones de pasadas.

El flujo vehicular controlado en pórticos de autopistas urbanas de la Región Metropolitana registró un alza de 3,1%, contabilizando 136,9 millones de pasadas de vehículos, agregó le reporte.