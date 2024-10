A un año de cumplir medio siglo desde su inicio de operaciones, el Metro de Santiago prepara una serie de iniciativas para mejorar el servicio de toda la red. Una de ellas es la campaña "No te compro", que busca combatir el comercio ilegal al interior de las estaciones y mejorar sus condiciones de seguridad.

En conversación con Una Nueva Mañana, el presidente de Metro de Santiago, Guillermo Muñoz, explicó que "estamos tratando de que se tome completa conciencia, pero sobre todo apelando al apoyo de nuestros usuarios para seguir combatiendo al comercio ilegal, porque (sabemos) que no es la persona que no tiene recursos para hacerlo, sino que detrás de ello hay mafias organizadas que están lucrando con este tipo de actividad ilegal".

"'No te compro' es el lema de nuestra campaña porque no queremos que nuestros usuarios les compren, pero tampoco les compramos al comercio ambulante de que los artículos y productos que venden sean seguros y de buena calidad. No les compramos y no queremos que los usuarios adquieran esos productos", detalló.

