Segunda vuelta: Reforzarán transporte público y habrá gratuidad en trenes

El gobierno anunció que se reforzará el servicio del transporte público y que habrá gratuidad en trenes para la segunda vuelta presidencial de este domingo.

Con el fin de facilitar el traslado a los locales de votación, el pasaje será gratis en los servicios de Metro (desde las 07:00 horas) y viajes urbanos de EFE Central, EFE Sur y EFE Valparaíso, además de más de 2.500 servicios de transporte en zonas rurales y aisladas.

Sin embargo, la gratuidad no aplicará para buses de Red Movilidad o Transantiago, los que tendrán un refuerzo respecto a un domingo normal, con un aumento de 80 por ciento en horario punta (09:00 a 14:00 horas) y del 60 por ciento en horario no punta.

Con el fin de asegurar el correcto funcionamiento del sistema, la UOCT tendrá turnos especiales para agilizar la gestión de los semáforos, además de la presencia de más de 200 fiscalizadores controlando la operación de los servicios rurales.