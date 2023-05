Maratón de Santiago versus Día de la Madre: Críticas por masivos cortes de tránsito en la capital

Este domingo se llevará a cabo la Maratón de Santiago 2023, pero también es la celebración del Día de la Madre, lo que ha generado críticas por los masivos cortes de tránsito que el evento deportivo realizará hasta pasado el mediodía en toda la capital.

Las comunas de Santiago, Ñuñoa, Providencia, La Reina, Peñalolén, Las Condes y Vitacura tendrán cortes de tránsito entre las 05:00 de la madrugada y las 14:30 horas aproximadamente este domingo 14 de mayo.

Desde Transporte Informa recomendaron a los automovilistas "optar por alternativas alejadas del área de cada carrera, para evitar episodios de congestión".

Por otro lado, el Metro de Santiago informó que adelantará su horario de apertura este domingo en las líneas 1 y 2. Los servicios comenzarán a operar desde las 06:00 horas, mientras que el resto de la red (líneas 3, 4, 4A, 5 y 6) inicia a las 08:00 hrs.

La estación Los Héroes será la única estación de combinación disponible, como también se recomienda preferir la estación Rondizzoni de la Línea 2 para llegar hacia el Parque O'Higgins, lugar en el que se realizará la largada de esta maratón.

A través de redes sociales han surgido críticas por la programación de este evento deportivo junto a la celebración de las madres, cuando usualmente es el día donde las personas más salen a restaurantes o áreas verdes, como también hay más pedidos por delivery.

Me están webean&@$# que de nuevo el Maratón de Santiago coincide con el día de la Madre! No aprendemos en este país! Todos los que viven en las zonas restringidas no podrán invitar a sus casa y algunos no podrán salir! https://t.co/d29kILaGP9