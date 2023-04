En el marco de su primer fin de semana largo como ministra de Obras Públicas, Jessica López conversó con Cooperativa para hacer un balance del estado de las carreteras, que ya anotan la salida de unos 230 mil vehículos y esperan llegar a casi 300 mil hacia el final de esta jornada viernes. Comentó que se han registrado algunos choques por alcance, pero que no han pasado a mayores, a excepción de uno en la Ruta 68 que dejó a dos personas lesionadas de gravedad. Por otro lado, catalogó de "dulce y agraz" la restricción a los camiones dispuesta por el Gobierno: "Pudimos sobrevolar con Carabineros las principales salidas y había mucho camión... Ahí entre que no se respetó la norma y otra gente, a lo mejor, no se enteró. Había muchos y eso enlentece el tránsito vehicular", señaló la expresidenta de BancoEstado. Lo bueno es que las patentes quedan registradas por el tag, así que se pueden aplicar sanciones. Tanto el "Peaje a luca" como la restricción de camiones se repetirán este domingo, para la vuelta masiva de los viajeros.

