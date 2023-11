Uber Chile: Reglamento sacaría del mercado a mitad de los conductores y precios se duplicarían

El gerente general de Uber Chile, Federico Prada, expresó su preocupación por el reglamento que trabaja el Ministerio de Transportes y cuyo borrador ya fue presentado en septiembre el que, según dijo, amenaza seriamente a conductores y usuarios de este tipo de aplicaciones.

Uber, precisó Prada, está presente de Arica a Punta Arenas y tiene 118 mil conductores afiliados, por lo que es el mayor actor de esta industria en el país. Todo ello estaría amenazado, según la empresa, si se aplican los requisitos expuestos en el borrador del reglamento: cilindrada de 1,4 litros, vehículos con una antigüedad máxima de siete años y registro de los conductores.

El gerente de Uber sostuvo a La Tercera que "si el reglamento entra en vigencia tal cual como está, se impacta a más de 2,2 millones de usuarios y a más de 57.000 conductores".

Según sus cálculos, con este reglamento "uno de cada dos quedaría fuera. (...) Esa es la estimación que tenemos del impacto derivado por las restricciones de cilindradas, antigüedad de vehículos y otros que vienen del reglamento".

"Eso limitaría y representaría medio punto porcentual de desempleo. El servicio sería distinto. Habría zonas en las que no podríamos operar. Déjame darte un ejemplo: si el reglamento se pone en vigencia como está, más del 90 por ciento de los viajes de Punta Arenas no se harían y lo mismo ocurriría con el 87 por ciento de los viajes que se realizan entre Alto Hospicio e Iquique. No se harían por el tema de la cilindrada en particular. Ocurriría lo mismo con los viajes de Talagante y Melipilla. Impacta viajes, empleos, disponibilidad del servicio, pero también a usuarios", puntualizó.

Prada asegura que si bien habrá un impacto, Uber "no se irá del país", aunque "hoy están en juego los puestos de empleo de los conductores. Son más de 118 mil conductores activos y más de 2,2 millones de usuarios utilizan el servicio mensualmente".

Respecto al encarecimiento del servicio, Prada advierte que "si se pone en vigencia tal como está hoy, los conductores se reducen a casi el 50 por ciento y los precios se encarecerán, pero no solo se encarecerán, sino que se sectoriza en las zonas en que tienen mayor disposición a pagar. Hay un impacto muy grande", lo que podría provocar la duplicación del valor.

Bajo este escenario, añadió, "el servicio sería más caro y por lo tanto se concentraría en zonas en donde hay mayor disposición a pagar, pero lo otro más importante es que hay ciertas personas que requieren de una y otra forma viajar y lo van a tener que hacer igual pagando demás. Eso nos parece una injusticia para su movilidad. Somos un complemento al transporte público".

"Está en peligro la movilidad, no la presencia de Uber en Chile. Está en peligro la fuente de empleo y lo que estamos intentando de empujar es: 'ministro, no eche a perder la ley'. 'Ministro: de manera urgente cite a una mesa de trabajo en la que nos incluya y a todas las autoridades de la industria que sea un reflejo de lo que es hoy en día la operación sin limitar todo lo que he mencionado anteriormente'", planteó.

El gerente general de Uber Chile dijo que desde junio de este año que no han logrado una reunión con el ministro Juan Carlos Muñoz. "No nos recibe y a ningún actor de la industria. Nos parece inadmisible confeccionar un reglamento sin las plataformas que son las que saben su operatoria".

"Cuesta creer que en el contexto político y económico que tenemos hoy, el gobierno le ponga tantas trabas a una industria que tiene este impacto en el empleo y las ciudades", finalizó.