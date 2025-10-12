Síguenos:
El lujoso Silver Endeavour inauguró la temporada de cruceros en Valparaíso

El crucero de lujo Silver Endeavour, de Silversea Cruises (filial de Royal Caribbean), inauguró este domingo la temporada de cruceros en el Terminal Pacífico Sur de Valparaíso. La ciudad costera espera el arribo de 25 naves entre octubre y abril.

Franco Gandolfo, gerente general del terminal marítimo, aseguró que Puerto Valparaíso se ha preparado junto a todos los actores públicos y privados para garantizar una temporada de cruceros "con seguridad" y "eficiencia".

Por su parte, Carolina Carrasco, directora de Sernatur Valparaíso, destacó que "la consolidación" de la ciudad "como home port (puerto de partida y llegada) de cruceros es un paso clave en el fortalecimiento del turismo", ya que genera mayor permanencia, gasto y empleo en la urbe.

