Mónica Zalaquett, presidenta ejecutiva de la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur), abordó en Cooperativa los atochamientos que se registraron este fin de semana en las rutas hacia la nieve en la Región Metropolitana.

"El acceso a los centros de montaña, a los centros de esquí en el mundo, es una parte importante y determinante en la experiencia que tiene el turista: un mal acceso puede incluso matar el destino", advirtió la exministra.

En esta línea, alertó sobre la "falta de visión, por parte del Estado", para sacar partido a la "vocación turística" de la cordillera chilena. Por ello, instó al Ministerio de Obras Públicas a mejorar los caminos hacia la montaña.

“Lo que tiene que hacer el MOP es invertir un poco de dinero para arreglar ese camino, coordinar, armar una mesa de coordinación más efectiva, porque incluso necesitamos apoyo de las policías (…) El turismo es quizás de las pocas industrias que requiere coordinación público-privada. El MOP debería llamar a una mesa donde esté el municipio, estemos el sector privado, y busquemos soluciones mientras damos una definitiva”, afirmó.

