Por fragata portuguesa: Seremi prohibió ingresar a seis playas entre Coquimbo y Valparaíso

Las Seremi de Salud de Coquimbo y Valparaíso prohibieron bañarse o desarrollar otras actividades marinas en tres playas de cada región, tras detectarse la presencia de la fragata portuguesa en esas costas.

La medida está vigente desde este sábado en la tarde en los balnearios Cuatro Esquinas, Peñuelas y La Herradura de Coquimbo, y en Acapulco, Cachagua y Zapallar de Valparaíso.

La autoridad además remarcó a la ciudadanía que si ve esta especie similar a una medusa en la playa, ya sea viva o muerta, completa o en partes, no la toque, y que en caso de contacto, acuda de inmediato a un centro asistencial.

Lo anterior, pues de acuerdo al presidente del Colegio Médico de Valparaíso, Ignacio de la Torre, "el estar nadando y eventualmente recibir contacto con esta fragata portuguesa, el estar caminando por la playa y pisar o tomar una, puede generar una reacción que va desde la inflamación y dolor en la zona de contacto inicial, hasta una condición grave que puede traer complicaciones respiratorias, y eventualmente el paro cardiaco".

*FRAGATA PORTUGUESA*

❌ *Informamos que desde hoy Domingo 12 de Febrero se decreta prohibición de baño y actividades dentro del mar*



Esta medida afecta playas de las comunas de La serena y Coquimbo:



*PLAYA CUATRO ESQUINAS* ❌

*PLAYA PEÑUELAS*❌

*PLAYA LA HERRADURA*❌ pic.twitter.com/Tt92DwQMZC — Seremi Salud Coquimbo (@SeremiSalud_Coq) February 12, 2023

pic.twitter.com/YiYEhPvfjQ — Seremi de Salud Región Valparaíso (@SaludSsrv) February 12, 2023

No obstante la advertencia de la autoridad sanitaria, "las personas no están haciendo mucho caso", según Maximiliano Hernández, salvavidas de la playa Cuatro Esquinas, que lo atribuyó a que "diferentes instituciones dan diferentes órdenes, entonces está un poco confusa la información".

"Tengo entendido que está cerrado el sector de Cuatro Esquinas; me parece un poco ilógico que las playas aledañas estén habilitadas, siendo que la fragata no elige por dónde aparecer y por dónde no", agregó el funcionario.

Por otro lado, la gerente de Barrio del Mar, María Antonieta Zúñiga, que representa a una veintena de locales gastronómicos del borde costero de La Serena y Coquimbo, resaltó que "las marejadas y la aparición de medusas son fenómenos que se exacerban por efecto del cambio climático, y que afectan los destinos de sol y playa".

En ese sentido, opinó que "es importante informar a la población acerca de los riesgos asociados, y de la corresponsabilidad que conlleva el respetar los avisos de la autoridad competente".