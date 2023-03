Gobierno compró la Ciudad del Niño para construir miles de viviendas sociales

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, junto a la alcaldesa de San Miguel, Erika Martínez, presentaron los terrenos de Ciudad del Niño adquiridos por el Serviu Metropolitano en los que se construirá uno de los proyectos urbano-habitacionales más importantes del Plan Ciudades Justas, que busca enfrentar el déficit habitacional y urbano existente en Chile.

El terreno, comprado a la Fundación Ciudad del Niño, posee 9,8 hectáreas y tiene un potencial de cabida de más de 1.200 viviendas, estimada bajo el actual Plan Regulador Comunal, la que se podría ampliar a 2.000 con modificaciones normativas.

"La aspiración que tenemos es que esto sea una parte importante de la ciudad, que le aporte algo nuevo al conjunto de la ciudad y es por eso que estamos pensando en un proyecto diverso, que va a tener zona de parque, va a tener zona de equipamiento, va a tener viviendas de distintas características y eso es lo que están trabajando los expertos, y discutiendo con vecinos y con distintos grupos que vayan a dar su opinión y hacer su aporte", señaló el ministro Montes.

El plan maestro del proyecto está en ejecución y se prevé que las primeras obras, ya sea urbanas o habitacionales, comiencen en 2024.

En principio su diseño incluye un parque y la conservación patrimonial del colegio donde se encuentra el monumento histórico "Murales de la Ex Escuela Rebeca Catalán Vargas". Asimismo, en el contexto del plan se estudiarán las principales carencias del entorno, para ver que otros equipamientos y servicios se incorporan: escuelas, centro de salud u otros.

Hoy junto a la alcaldesa de San Miguel @erikamartinez_o anunciamos la compra de terreno de Ciudad del Niño. Son 9,8 hectáreas en el corazón de la comuna, lo que permitirá desarrollar viviendas de interés público y generar acceso equitativo a equipamiento urbanos en la ciudad. pic.twitter.com/AzE2VTZY5g — Carlos Montes (@carlosmontestwt) March 28, 2023

"Hoy día necesitamos construir más proyectos de integración social, pero hoy con un derecho a la ciudad y algo super importante: en el centro de la ciudad. No podemos más permitir la construcción en la periferia de las ciudades, no podemos más alejar a las familias de sus orígenes, de donde nacieron y donde deberían tener derecho a vivir, y que hoy día simplemente por la especulación inmobiliaria y por el costo de los terrenos de repente y en la mayoría de las veces no son capaces de acceder", expresó la alcaldesa Martínez.

El futuro proyecto se ubica en una zona céntrica de San Miguel y está cerca de dos estaciones de Metro, Línea 2: Ciudad del Niño y Lo Ovalle, a 10 y 15 minutos a pie respectivamente.

Las 9,8 hectáreas de Ciudad del Niño son parte de la gestión de suelo realizada en el contexto del Plan de Emergencia Habitacional y la consolidación de una política de terrenos públicos. Durante 2022, se adquirieron 764 hectáreas equivalentes a 322 terrenos en todo el país, en los que se proyecta una cabida de 62.000 viviendas.

La meta del plan es incorporar 1.211 hectáreas de terrenos a nivel nacional para construir las viviendas que no contaban con suelo en marzo de 2022.