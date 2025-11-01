En este nuevo capítulo de Partamos por Casa en Cooperativa, conversamos sobre el cumplimiento del 100% de la meta del Plan Habitacional Rural comprometido en el Plan de Emergencia Habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) junto el jefe de dicho programa, Marcos Piña.

También hablamos con el jefe del Departamento de Gestión Urbana de la División de Desarrollo Urbano del Minvu, Matías del Piano, y el director nacional de Planificación y Gestión Regional de la Fundación Integra, Julio Letelier, quienes entregaron detalles la construcción de un jardín infantil en la Ciudad Bicentenario de Cerrillos.

Finalmente, abordamos la entrega del terreno para la construcción del primer proyecto de Cooperativas del Minvu en Pedro Aguirre Cerda.

