Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago19.6°
Humedad43%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Partamos por Casa: El cumplimiento de la meta del Plan Habitacional Rural

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: Minvu (referencial)
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

En este nuevo capítulo de Partamos por Casa en Cooperativa, conversamos sobre el cumplimiento del 100% de la meta del Plan Habitacional Rural comprometido en el Plan de Emergencia Habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) junto el jefe de dicho programa, Marcos Piña.

También hablamos con el jefe del Departamento de Gestión Urbana de la División de Desarrollo Urbano del Minvu, Matías del Piano, y el director nacional de Planificación y Gestión Regional de la Fundación Integra, Julio Letelier, quienes entregaron detalles la construcción de un jardín infantil en la Ciudad Bicentenario de Cerrillos.

Finalmente, abordamos la entrega del terreno para la construcción del primer proyecto de Cooperativas del Minvu en Pedro Aguirre Cerda.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados