En este capítulo de Partamos por Casa en Cooperativa conversamos con Fernanda Blachet, de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), sobre los siete proyectos ganadores del Premio Aporte Urbano (PAU).

También hablamos con la arquitecta Carolina Contreras, encargada nacional del Plan Comunidad Sin Asbesto que impulsa el Minvu, que pretende beneficiar a los habitantes de mil blocks de viviendas sociales.

