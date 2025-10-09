10:26 - | En contraste con la primera jornada, este viernes no se advierte presencia de pobladores en el sector

10:25 - | Hasta el momento se reporta un 50 por ciento de avance en el proceso de demolición, que debería terminar este sábado

10:23 - | Este viernes se inició una nueva jornada de demoliciones, con ingreso de una mayor cantidad de maquinaria pesada

10:22 - | Durante la tarde de este jueves, un incendio intencional destruyó 18 viviendas en la toma

18:08 - | Continúa el desalojo de la "Toma Dignidad" de La Florida

13:58 - | Pobladoras expresaron su malestar al micrófono de Cooperativa: [Audio] #Cooperativa90 Vecina de toma desalojada: "El Estado es responsable de toda esta gente sin casa" https://t.co/95KamAIHNv pic.twitter.com/T2kX1GnA39 — Cooperativa (@Cooperativa) October 9, 2025

13:32 - | Alcalde Reyes: No pueden seguir en este lugar por una razón muy de fondo: porque lo que está en riesgo es la integridad física y la vida de las personas

13:29 - | Cuando la demolición esté completa, el municipio prevé construir un parque fluvial en este sitio, que está a pocos metros de la Quebrada de Macul.

13:29 - | Hay trabajadores sociales en terreno orientando a las personas más vulnerables de la toma que no cuentan con subsidio.

13:19 - | El municipio dispuso albergues para los desalojados por un plazo de 72 horas

13:15 - | Algunas postales que deja el operativo municipal: [Fotos] #Cooperativa90 Reclamos de pobladores marcan el desalojo de la "Toma Dignidad" https://t.co/jAg7fguyuM pic.twitter.com/wKfae1kG1j %u2014 Cooperativa (@Cooperativa) October 9, 2025

12:03 - | Se espera que el proceso de demolición se extienda por al menos cuatro días.

12:02 - | Sujetos levantaron barricadas en el perímetro del campamento, sin generar mayores incidentes.

12:00 - | Se reportó la detención de una mujer por desórdenes públicos, tras lanzar piedras a personal de Carabineros y contra la prensa.

12:00 - | Sobre los subsidios, Reyes precisó que "hay un grupo de personas que por distintas razones no cumplen los requisitos de vulnerabilidad o incluso se encuentran en situación migratoria irregular, y malamente podrían acceder a esta solución".

12:00 - | El alcalde Daniel Reyes comentó que "estamos en la fase operativa de este desalojo programado y efectivamente es el paso final en esta primera etapa de un trabajo que se viene sosteniendo desde marzo de este año".

09:33 - | Pese a la resistencia inicial de algunos pobladores, se retiraron pacíficamente.

09:33 - | Comenzó la demolición de la "Toma Dignidad" en La Florida, con camiones y retroexcavadoras: #Cooperativa90 Comenzó la demolición de la "Toma Dignidad" en La Florida: Los pobladores se retiraron pacíficamente, tras reclamar por una falta de soluciones habitacionales (Videos: @_felipecofre) pic.twitter.com/HeCzfeXzAh %u2014 Cooperativa (@Cooperativa) October 9, 2025

08:49 - | En cuanto se corten los suministros básicos, se procederá al desalojo de estas personas, y eventualmente, a la demolición de las casas que se han levantado en los últimos años.

08:48 - | Unos 50 vehículos de Carabineros se instalaron en los alrededores para frenar posibles incidentes con los vecinos, mientras que los agentes de diálogo siguen tratando de convencerlos de abandonar el terreno.

08:42 - | La alcaldía incluso acusó que el resto de los vecinos ni siquiera se interesaron por postular al beneficio ofrecido.

08:40 - | Según el municipio, los beneficiados con el subsidio de arriendo -de 500.000 pesos, por un año- deben retirarse de la toma para recibirlo, y los pobladores que no lo tendrán no cumplen con las condiciones y requerimientos para otorgárselos.

08:37 - | Con todo, Cariman manifestó: "No nos vamos a ir, vamos a pelear".

08:34 - | "Quedamos de acuerdo (con las autoridades) en que había tres salidas, y ahora, están diciendo que son dos salidas. Está bien, pero ¿qué pasa con la gente que va a salir? Nadie tiene el subsidio... Son 50 personas que tienen subsidio, supuestamente, porque no lo hemos visto", acusó la pobladora.

08:32 - | La situación se ha tornado más tensa: al menos la dirigenta vecinal María Cariman aseguró que no se va a retirar, pues no han recibido los subsidios prometidos para dejar la toma.

08:31 - | Personal de Enel comenzó a trabajar en el retirado de las conexiones eléctricas irregulares del campamento.

07:50 - | Personal del GOPE de Carabineros ya se constituyó al exterior de la toma.

07:39 - | En estos cinco años de la toma, en su interior se han reportado incivilidades y homicidios, e incluso múltiples incendios.

07:39 - | No obstante, ha trascendido que no todos dejaron el lugar, a pesar del inminente desalojo.

07:38 - | Por estos días, personal municipal se ha encargado de empadronar a estas personas y de ofrecerles soluciones habitacionales, como subsidios de arriendo, para que se retirasen con anticipación.

07:37 - | Durante esta semana, funcionarios avisaron a las 190 familias ocupantes que el lugar sería desalojado, aunque sin indicarles la fecha ni la hora del operativo.

07:36 - | Los funcionarios van rumbo al campamento, establecido en calle Sánchez Fontecilla con Avenida Departamental en el año 2020, y donde viven cerca de 600 personas.