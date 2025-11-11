Montes ante megatoma de San Antonio: Haremos lo imposible por evitar desalojos

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, descartó entrar en polémica con la candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara, luego de que ésta pidiera durante el debate de Anatel desarrollado el lunes que esperaba que el problema de la megatoma de San Antonio fuera resuelto antes del 11 de marzo, cuando el Presidente Gabriel Boric deberá entregar el poder a su sucesor. El secretario de Estado dijo además que buscarán evitar el desalojo.

Actualmente existe una orden de desalojo para quienes ocuparon ilegalmente el cerro Centinela de dicha ciudad portuaria y la Corte de Apelaciones de Valparaíso dio plazo hasta el 4 de diciembre a la Municipalidad de San Antonio y a los ministerios de Interior, Seguridad, Bienes Nacionales y Desarrollo Social para habilitar recintos de albergues a las más de 10 mil personas que viven ahí.

Durante una actividad en el Parque Metropolitano de Santiago, el ministro Montes fue consultado por las palabras de Jara y respondió que "no comento los foros presidenciales".

Sin embargo, sí abordó el tema de la toma: "Respecto a San Antonio estamos buscando distintos caminos para cumplir la ley y para que se generen caminos distintos al desalojo para enfrentar esta realidad. Chile tiene 1.432 campamentos. Si no logramos construir una alternativa más sólida esto va a generar bastantes huellas para la historia del país".

"No voy a detallar cuáles son los caminos, pero estamos contra el tiempo. Queremos hacer lo imposible para evitar los desalojos", sentenció en secretario de Estado.