Personal policial y municipal ejecuta este jueves al desalojo de la "Toma Dignidad" en la comuna de La Florida, e inmediatamente comenzó con las labores de demolición de las casas, instaladas ilegalmente en la Quebrada de Macul desde 2020.

Un grupo de pobladores recibió a los funcionarios con letreros en rechazo a la desocupación, e incluso criticaron a las autoridades en terreno, porque no recibieron los subsidios prometidos por la alcaldía para cooperar con el operativo.

A pesar de sus reclamos, el desalojo se ha desarrollado de manera pacífica, salvo por algunos incidentes, como el lanzamiento de piedras a Carabineros -que dejó un detenido-, y el levantamiento de barricadas.

