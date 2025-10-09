Reclamos de pobladores marcan el desalojo de la "Toma Dignidad"
Personal policial y municipal ejecuta este jueves al desalojo de la "Toma Dignidad" en la comuna de La Florida, e inmediatamente comenzó con las labores de demolición de las casas, instaladas ilegalmente en la Quebrada de Macul desde 2020.
Un grupo de pobladores recibió a los funcionarios con letreros en rechazo a la desocupación, e incluso criticaron a las autoridades en terreno, porque no recibieron los subsidios prometidos por la alcaldía para cooperar con el operativo.
A pesar de sus reclamos, el desalojo se ha desarrollado de manera pacífica, salvo por algunos incidentes, como el lanzamiento de piedras a Carabineros -que dejó un detenido-, y el levantamiento de barricadas.
