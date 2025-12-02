Síguenos:
Resistencia de vecinos complejizó el desalojo en Cerro 18 de Lo Barnechea

Este martes comenzó el desalojo de la toma en la Quebrada Las Zorras en Lo Barnechea. Vecinos instalaron barricadas y lanzaron objetos contundentes, mientras Carabineros intervino con carro lanzaaguas y gas lacrimógeno.

La medida afecta a 30 familias y 82 personas, incluyendo menores y adultos mayores, en un sector con riesgo de inundaciones e incendios. El alcalde Felipe Alessandri destacó que la acción prioriza la seguridad de los habitantes.

