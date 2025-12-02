Este martes comenzó el desalojo de la toma en la Quebrada Las Zorras en Lo Barnechea. Vecinos instalaron barricadas y lanzaron objetos contundentes, mientras Carabineros intervino con carro lanzaaguas y gas lacrimógeno.

La medida afecta a 30 familias y 82 personas, incluyendo menores y adultos mayores, en un sector con riesgo de inundaciones e incendios. El alcalde Felipe Alessandri destacó que la acción prioriza la seguridad de los habitantes.

