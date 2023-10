Tohá: Con la ley de usurpaciones se puede encarcelar a todos los que viven campamentos

La ministra del Interior, Carolina Tohá, advirtió sobre los efectos que tendrá -en caso de entrar en vigor tal cual fue despachada por el Congreso- la ley contra usurpaciones en las familias que viven en campamentos.

Esta jornada se inició la tramitación formal del veto presentado por el Ejecutivo, el que tendrá suma urgencia, por lo que el Senado tendrá 15 días para pronunciarse.

Tohá planteó que "el proyecto establece un transitorio que exceptúa a los campamentos que están en el catastro, primero de la detención en flagrancia y segundo, de la restitución anticipada, (pero) nada más, no los exceptúa (a sus habitantes) de la pena de cárcel".

"(Quienes viven en campamentos) no pueden ser detenidos y no se les aplica la restitución anticipada, pero sí pueden ser condenados. Entonces, si no cambiamos las penas, a todas las personas que están en campamentos se les puede aplicar cárcel. Miremos el texto, eso no es opinología", añadió.

Esta posibilidad fue cuestionada por el senador Felipe Kast (Evópoli), que planteó que se trata de una indicación ingresada por el Ejecutivo, lo que fue rápidamente replicado por Tohá, quien aseguró que es el rol de los parlamentarios leer los proyectos que están aprobando.