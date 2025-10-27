Parte de la toma Los Aromos, ubicada en la comuna de Colina, fue desalojada esta mañana por las autoridades, donde se retiraron 188 hogares y un total de 388 personas fueron desplazadas del lugar.

El operativo contó con el despliegue de 250 carabineros para llevar a cabo el despeje del asentamiento estaba ubicado al poniente del estero Río Colina y cuenta con una superficie de 5,3 hectáreas, donde la Municipalidad de Colina espera instalar un parque con cierre perimetral. El desalojo consideró en una primera etapa solo 2,08 hectáreas, detalló Emol.

Son alrededor de 188 familias las que se encuentran en el lugar, de estas alrededor de 17 cuentan con situación migratoria irregular y sin solución habitacional, mientras otras 46 familias tienen solución habitacional. Se proyectan 12 días para el despeje, limpieza e inicio de obras del parque.

