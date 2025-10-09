Pobladores de la "Toma Dignidad", desalojada por personal policial y municipal cinco años después de que se instalara en La Florida, cuestionan que el procedimiento se llevara a cabo este jueves sin la entrega de una solución habitacional definitiva.

Unas 50 personas recibieron el subsidio de arriendo ofrecido por la alcaldía antes del operativo, y según esa institución, los no beneficiados -cerca de 140 familias- no postularon, o bien, no cumplen con los requisitos.

"Es una burla de la municipalidad y del Estado, porque el Estado es responsable de toda esta gente que está sin casa", manifestó a Cooperativa una de las vecinas afectadas.

Escuche las voces de otras mujeres desalojadas en el informe del periodista Felipe Cofré.

