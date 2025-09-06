Síguenos:
Vocero de megatoma de San Antonio: No nos saltaremos la fila, no usaremos ningún subsidio

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: ATON (referencial)
El vocero de las cooperativas del Cerro Centinela, Mario Reyes, aseguró que las más de 4.000 familias que viven en la megatoma de San Antonio están dispuestas a comprar los terrenos por la vía regular, sin acceder a subsidios estatales.

"No vamos a utilizar ningún tipo de subsidio, ni ayuda económica del ministerio. Estamos juntando el dinero y vamos a comprar a través de un hipotecario", afirmó Reyes en conversación con Cooperativa.

El dirigente reiteró que su objetivo es alcanzar un acuerdo con los dueños de los predios, pese a que no aceptaron la tasación realizada por el Ministerio de Vivienda y piden un valor tres veces superior al ofrecido.

