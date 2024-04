Minvu destaca avance superior al 40% en el Plan de Emergencia Habitacional

El Plan de Emergencia Habitacional alcanzó un avance superior al 40%, destacó el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), que, pese a diversas dificultades que han aparecido en el proceso, se muestra confiado en lograr la meta de 260.000 nuevas casas antes del término de la administración del Presidente Gabriel Boric.

"Nosotros creemos que vamos a cumplir la meta, sin embargo, como sabemos que la vida es más compleja que las voluntades, nosotros estamos con un problema con el tema de financiamiento bancario. Quiero decirlo muy claramente: si el sistema de financiamiento bancario no se modifica, la verdad es que eso puede afectar", advirtió el ministro de Vivienda, Carlos Montes.

Asimismo, el secretario de Estado abordó la situación en Valparaíso, región azotada en varias comunas por incendios forestales, asegurando que están "trabajando muy en serio con esta reconstrucción, con toda la experiencia que hemos acumulado en las anteriores reconstrucciones".

En cuanto a los trabajos del Plan de Emergencia Habitacional, Montes lideró la semana pasada una nueva sesión del Consejo Asesor, instancia en la que se analizaron los avances y compromisos para lograr el objetivo.

SITUACIÓN EN VALPARAÍSO

Respecto a la situación en Valparaíso, Irma Troncoso, dirigente social e integrante de la Defensoría de la Vivienda de la región, hizo un llamado a las autoridades a coordinarse y no perder el foco en quienes necesitan un techo.

"Se viene el invierno, la gente necesita su vivienda pronto, necesitamos poder avanzar rápido en eso: que exista un diálogo entre las autoridades y los vecinos", solicitó la dirigente.

"Los vecinos no están informados de lo que está pasando y la gente necesita estar informada, saber cómo son los procesos y cuánto se van a demorar para poder organizar la vida. La gente perdió todo. No sirve de nada que un ministerio haga todo el esfuerzo si los demás no se hacen parte de esta tremenda necesidad que tenemos hoy día de viviendaz", añadió.

Cabe recordar que el proceso de reconstrucción en Valparaíso tiene su propia línea y recursos, los que no afectan ni interfieren en la implementación del Plan de Emergencia Habitacional.

Bajo este proyecto se han terminado más de 109.000 viviendas, a las que se suman sobre 120.000 en ejecución y más de 81.000, cuyo emplazamiento está por iniciarse.

AVANCES SUPERIORES AL 40%

Por su parte, el diputado de Acción Humanista y presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara, Tomás Hirsch, señaló que las cifras de avance en las próximas semanas serán incluso más optimistas.

"Estamos con el 42,2% de avance, pero probablemente ya la próxima semana, porque sé que se van a inaugurar otros conjuntos habitacionales, ya vamos a estar en el 44, 46 y 50%", destacó el parlamentario.

Debido a esto, indicó que no le queda duda que "se va a lograr (el objetivo), que implica un esfuerzo y tal como dijo el ministro desafíos importantes en terrenos, en financiamiento".

Hasta ahora, la principal dificultad para el avance del Plan han sido las serias restricciones de acceso al crédito por parte de las empresas constructoras. Sin embargo, desde el Minvu aseguraron tomar medidas en esta materia, entre ellas el fondo de garantías especiales que ha tenido un muy buen rendimiento.