Desperfecto en la nave Soyuz obligó a cancelar caminata espacial

La caminata espacial que tenían previsto realizar durante la noche de este miércoles los cosmonautas rusos Serguéi Prokopiev y Dmitri Petelin fue cancelada tras detectarse un desperfecto en la nave Soyuz MS-22, acoplada a la Estación Espacial Internacional (EEI).

"Se ha tomado la decisión de cancelar la actividad extravehicular", informó un operador de Centro de Control de Vuelos Espaciales de Rusia en una comunicación con la EEI, transimitida en directo por la NASA, que precisó que que se había producido la deshermetización del sistema de refrigeración externo de la Soyuz.

Tonight's spacewalk with cosmonauts Sergey Prokopyev and Dmitri Petelin is cancelled as mission controllers evaluate the impact of a coolant leak seen on the Soyuz MS-22 crew ship. The space station is in good condition and the Expedition 68 crew is safe. pic.twitter.com/olEblc4NEO