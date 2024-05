NOAA asegura que condiciones geomagnéticas extremas continuarán el domingo

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de EE.UU. (NOAA, en inglés), indicó este sábado que las "condiciones geomagnéticas elevadas" persistirán durante el domingo y se espera otra serie de eyecciones de masa coronal (CME, en inglés) del Sol, por lo que podrían contemplarse "auroras (boreales) adicionales".

"Es posible que se puedan avistar auroras adicionales (si el clima lo permite) desde esta tarde hasta mañana (domingo)!", y se emitió una alerta de tormenta geomagnética de niveles G4 y G5 para el domingo, señaló este sábado la NOAA en redes sociales.

Additional Aurora sightings (weather permitting) may be possible this evening into tomorrow! A Geomagnetic Storm Watch has been issued for Sunday, May 12th. Periods of G4-G5 geomagnetic storms are likely! 👀 https://t.co/iibFBuyzXo