El esperado despegue del cohete Starship de la empresa espacial SpaceX, considerado el más potente jamás construido, no pudo realizarse este lunes por problemas técnicos desde las instalaciones de la compañía del multimillonario Elon Musk en Texas (Estados Unidos) y se retrasa por, al menos, 42 horas.

Standing down from today’s flight test attempt; team is working towards next available opportunity

Los técnicos de SpaceX desistieron del despegue del Starship, de 120 metros (394 pies) de longitud y que tenía una ventana de 150 minutos desde las 8:00 hora central de EEUU (9:00 hora chilena) para salir, con lo que, temporalmente, quedó aplazada la prueba de alcanzar velocidades orbitales y rebasar los 240 kilómetros sobre la superficie terrestre.

Los técnicos detallaron que el motivo de la avería es que una válvula presurizante parece estar congelada, lo que retrasa temporalmente la que iba a ser la primera prueba del cohete diseñado para llevar personas a la Luna y Marte.

Se esperaba que el vuelo de prueba durara una hora y media.

With a test such as this, success is measured by how much we can learn, which will inform and improve the probability of success in the future as SpaceX rapidly advances development of Starship pic.twitter.com/2tf4jx3qRL