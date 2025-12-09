La tripulación de la Shenzhou-21 a bordo de la estación espacial china, la Tiangong, completó con éxito la primera serie de actividades extravehiculares de su misión, informó este martes la Agencia Espacial Tripulada de China (CMSA, por sus siglas en inglés).

Los astronautas completaron "con éxito" tareas como la inspección y fotografía de las ventanas del módulo de retorno de la nave Shenzhou-20, la instalación de dispositivos de protección contra desechos espaciales en la estación espacial y la sustitución de la cubierta multicapa del adaptador de control térmico.

"El comandante de misión, Zhang Lu, ha vuelto a caminar por el espacio después de dos años y medio, mientras que Wu Fei se convierte en el astronauta más joven de China (32 años) en realizar una actividad extravehicular hasta la fecha", señaló la CMSA.

Según la entidad, la misión tripulada de la Shenzhou-21 tiene previsto realizar más actividades extravehiculares, llevará a cabo experimentos científicos y pruebas tecnológicas y, "dependiendo de la situación", los astronautas emprenderán "medidas de protección" para la ventana dañada de la Shenzhou-20.

