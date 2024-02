NASA y SpaceX aplazan por 24 horas el lanzamiento del módulo lunar Odiseo

La NASA y la firma privada SpaceX decidieron aplazar el lanzamiento del módulo lunar Nova-C, llamado Odiseo, tras registrar anomalías durante el proceso de carga de metano momentos antes de su despegue desde Cabo Cañaveral, en Florida (EE.UU.).

SpaceX confirmó en su web que el lanzamiento del módulo lunar de la compañía privada Intuitive Machines, que estaba previsto para las 00:57 horas del miércoles, hora local (2:57 hora chilena), será lanzado ahora a la 1:05 horas del jueves (3:05 hora chilena) desde el Centro Espacial Kennedy.

Due to off-nominal methane temperatures prior to stepping into methane load, the IM-1 launch to the Moon has been postponed. It is now scheduled for 1:05am ET (0605 UTC) Thursday, Feb. 15. https://t.co/SWXMVHy8Xz



For additional updates, see @SpaceX and @Int_Machines. pic.twitter.com/q7vXFaB0RI