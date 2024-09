SpaceX lanzará cinco misiones no tripuladas a Marte en los próximos dos años

SpaceX tiene previsto lanzar unas cinco naves Starship no tripuladas a Marte en los próximos dos años, según anunció este domingo el consejero delegado de la empresa, Elon Musk, en la red social X, también de su propiedad.

"SpaceX planea lanzar unas cinco naves Starship no tripuladas a Marte en dos años", afirmó el magnate, quien fundó la compañía en 2002.

El empresario detalló que, si esas misiones no tripuladas aterrizan con éxito, las misiones tripuladas podrían llevarse a cabo en un plazo de cuatro años.

Sin embargo, si surgen "desafíos", las misiones tripuladas se pospondrían dos años más, alcanzando un horizonte de seis años.

"Independientemente del resultado de los aterrizajes, SpaceX incrementará de forma exponencial el número de naves que viajen a Marte en cada ventana de oportunidad", aseguró Musk.

SpaceX plans to launch about five uncrewed Starships to Mars in two years.



If those all land safely, then crewed missions are possible in four years. If we encounter challenges, then the crewed missions will be postponed another two years.



