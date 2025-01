"No compren la alineación de planetas", dice el profesor Maza

El famoso astrofísico y divulgador científico José Maza aclaró que, si bien son una oportunidad para que las personas puedan contemplar el cosmos, las alineaciones planetarias son, por lo bajo, "una tremenda exageración".

En un video que compartió en redes sociales, el Premio Nacional de Ciencias Exactas 1999 y profesor emérito de la Universidad de Chile desmontó la supuesta conjunción perfecta que se anuncia para el próximo martes.

"El 21 de enero dicen que va a haber un alineamiento de seis planetas en el cielo. La verdad es que, a lo menos, es una tremenda exageración", advirtió.

"Un arco enorme"

El "Profe Maza" –como se le conoce popularmente– explicó que actualmente se pueden ver, a simple vista, hasta cuatro planetas ("Venus, que está en el atardecer, hermoso; Júpiter, que está muy brillante en el cielo de la medianoche; un poco más allá está Marte, bastante alejado de Júpiter, y Saturno, que está poniéndose junto con Venus"), además de "dos que no se ven a simple vista, que son Urano y Neptuno".

Esa línea imaginaria que los uniría traza "un arco enorme del cielo, ¡y eso no ha sido nunca en la vida un alineamiento!", reparó el profesor.

"Un alineamiento —señaló el científico— es cuando están todos, más o menos, en la misma dirección. Aquí están en un arco de unos 180 grados seis planetas, de los cuales dos no los vemos nunca, así que no se hagan grandes ilusiones con esta cosa".

"No compren"

A modo de conclusión, el autor de "Somos polvo de estrellas" dijo a los aficionados que, "si quieren entretenerse mirando planetas, háganlo, pero el 21 de enero va a ser un día cualquiera y no crean en esta alineación de los planetas".

"Algunos, por exagerar, pueden hacer muchas cosas y esta es una de ellas. Yo no les cuento mentiras ni trato de venderles cosas que ni yo mismo me las creyera, así que no compren", concluyó Maza.